Украину предупредили о надвигающейся гражданской войне

Украина без помощи Запада вскоре обанкротится, из-за чего в стране может произойти гражданская война. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что в настоящее время экономика страны разрушена. По его словам, необходимо готовиться к голоду.

Соскин добавил, что у Украины нет финансов для закрытия дефицита бюджета в конце года, а это чревато тем, что власти не смогут выплачивать пенсии, зарплаты военным и пособия инвалидам.

«Надо выходить из конфликта немедленно, пока открыто окно. Если у Украины сейчас рухнет экономика, будет обвал и коллапс, то тогда — гражданская война», — сказал он.

16 октября глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что западные страны не могут позволить Украине потерпеть поражение по экономическим причинам. Она также подтвердила намерение американской администрации продолжать поддержку Киева «столько, сколько потребуется».

До этого глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что ситуация в Израиле не должна отвлекать партнеров Украины на Западе от украинского кризиса.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.