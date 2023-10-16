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В Грузии рассказали об изменениях в работе президента после приговора суда

Кобахидзе: президент Грузии Зурабишвили отныне формально исполняет обязанности

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Mindaugas Kulbis/AP

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отныне формально исполняет свои обязанности после того, как Конституционный суд признал нарушение ею основного закона. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что как бы ни закончилась процедура импичмента президента, партия уже достигла поставленной цели, ведь нарушение со стороны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования.

Кобахидзе подчеркнул, что данное решение будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления. 

«Что касается нарушившего Конституцию Грузии президента, она с сегодняшнего дня лишь формально рассматривается президентом Грузии», — подчеркнул Кобахидзе.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что на этой неделе орган проголосует по вопросу импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии, вероятно, поддержит вынесение импичмента президенту Саломе Зурабишвили, если Конституционный суд (КС) сочтет ее виновной в нарушении основного закона страны.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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