Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС

МИД РФ: список кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Список стран-кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на предстоящем саммите объединения в Казани. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани», — сказал он.

16 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства G7 по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что БРИКС намерен согласовать список стран-кандидатов на статус партнеров организации к саммиту в Казани, который запланирован на 2024 год.

Последний саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам форума было решено пригласить в организацию еще шесть государств — Египет, Аргентину, Эфиопию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

Ранее Путин рассказал, для чего страны вступают в БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий