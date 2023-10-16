В МИД назвали сроки утверждения списка кандидатов в новые партнеры БРИКС

Список стран-кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на предстоящем саммите объединения в Казани. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

«Сейчас никаких прогнозов я бы делать не стал, на йоханнесбургском саммите поручено лидерами проработать модальности новой категории партнеров и согласовать список кандидатов в эту категорию, который должен быть утвержден на саммите в Казани», — сказал он.

16 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства G7 по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что БРИКС намерен согласовать список стран-кандидатов на статус партнеров организации к саммиту в Казани, который запланирован на 2024 год.

Последний саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. По итогам форума было решено пригласить в организацию еще шесть государств — Египет, Аргентину, Эфиопию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.

Ранее Путин рассказал, для чего страны вступают в БРИКС.