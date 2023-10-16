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Путин положительно оценил темпы строительства дорог в России

Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия новых дорожных объектов положительно оценил ситуацию со строительством дорог в стране, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что в этом году «строительство идет в хорошем темпе». Он отметил, что было построено и отремонтировано более 10 тыс. км дорог, среди которых более 2 тыс. федеральных и 8 тыс. региональных и местных.

«В 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин 16 октября по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов строительства дорог в российских регионах.

В 2023 году в Донецкой Народной Республике, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях будут введены в эксплуатацию новые объекты транспортной инфраструктуры, также на уже построенных дорогах завершается капитальный ремонт.

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