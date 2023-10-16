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Путин поблагодарил Китай за усилия по мирному урегулированию на Украине

Путин: РФ благодарна КНР за попытки прекратить кризис на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва благодарна Пекину за то, что китайские политики думают над тем, как прекратить российско-украинский кризис. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

По словам российского президента, китайский мирный план по Украине мог бы лечь в основу урегулирования конфликта. Путин назвал его реалистичным.

«Мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают о том, как этот кризис прекратить. <...> Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны», — пояснил президент.

До этого глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в КНР 17 октября. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров также прибыл с визитом в Пекин.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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