Путин объяснил проблемы западного миропорядка

Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая раскритиковал западный колониальный подход к созданию миропорядка.

Российский лидер отметил, что страны Запада, унаследовавшие колониальное мышление, всегда считали себя «первого сорта».

«Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», — заявил Путин.

Колониальным мышлением Путин объяснил также проблемы устройства мировой безопасности — при нынешней парадигме ее добиться невозможно, так как Запад строит собственную безопасность на основе подрыва безопасности других стран.

Президент России заявил, что это тупиковый путь, и строить безопасность необходимо для всех стран одинаково.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО за счет Киева создаст угрозу для РФ.

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