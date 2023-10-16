Байден объяснил помошь Украине нежеланием США втягиваться в войну в Европе

Президент США Джо Байден заявил, что США поддерживают Киев из-за того, что хотят избежать втягивания в войну в Европе. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

По словам Байдена, его целью было не допустить «оккупации независимой Украины», которая граничит с союзниками США по блоку НАТО.

Американский президент подчеркнул, что США всегда втягивались в крупные конфликты в Европе. Сейчас же, отметил Байден, в Вашингтоне не хотят, чтобы подобное произошло вновь.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность». Он подчеркнул, что США являются самой мощная страной в мировой истории.

До этого бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что израильское правительство не станет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и «заберет» у его страны западные вооружения.

Шаффер добавил, что из-за решения снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) оружием американское правительство опустошило запасы государства. В результате, когда Израиль попросил о помощи, США забеспокоились о собственной обороноспособности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.