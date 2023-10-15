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В Германии предупредили о растущей опасности нападений израильские учреждения

В ФРГ предупредили об опасности нападений на еврейские и израильские учреждения

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава ведомства по защите конституции Тюрингии Штефан Крамер заявил в интервью газете Handelsblatt о растущей опасности нападений на еврейские и израильские учреждения в ФРГ из-за эскалации палестино-израильского конфликта.

По его словам, радикально настроенные сторонники палестинского движения ХАМАС в Германии «больше не могут ограничиваться демонстрациями, разжиганием ненависти и отдельными физическими нападениями, но потенциально могут совершать конкретные нападения на еврейские и израильские учреждения и людей».

Как утверждает Крамер, антиеврейские лозунги с призывами к расправам приобретают все большую популярность среду ненавистников евреев в арабском мире на фоне событий на Ближнем Востоке. Также он считает, что возможны «новые и более интенсивные действия других исламистов, которые не отказались от своей борьбы с Западом». Крамер указал, что это может произойти под влиянием террора палестинского движения ХАМАС.

«Германия открыто рассматривается там как враг мусульман», — сказал он.

Крамер заявил, что ХАМАС теперь вновь призывает к открытому насилию против евреев, еврейских ресторанов, магазинов и синагог во всех частях мира.

«Некоторые палестинцы открыто и нагло призывают к своего рода «Хрустальной ночи 2.0», — сказал он.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что готовится расширить наступление в секторе Газа, включив в него наземную операцию.

В заявлении ЦАХАЛ отмечается, что военнослужащие развернуты по всей стране и уровень войск готов к следующему этапу борьбы с ХАМАС «с упором на значительную наземную операцию».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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