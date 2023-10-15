Немцы одобрили подход Шольца по дальнобойным ракетам для Украины

Большинство граждан Германии одобряют решение правительства страны во главе с канцлером Олафом Шольцем по отказу от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, передает Antenne NRW. Согласно опросу YouGov, это решение поддержали 55% респондентов.

По исследованию, в пользу поставок Украине ракет Taurus выступают лишь 26% немцев. На уровне партий, больше всего сторонников отказа от поставок в ультраправой оппозиционной «Альтернативе для Германии» — 79%. Среди сопартийцев Шольца по Социал-демократической партии (СДПГ) — 59%, в Свободной демократической партии (СвДП) — 57%, а в крупнейшем оппозиционном блоке ХДС/ХСС — 53%.

При этом наименьшее число сторонников отказа от предоставления Украине дальнобойных ракет в партии «Зеленые». Согласно исследованию, это решение поддерживают лишь 40% респондентов, а 36% считают его неверным.

Ранее сообщалось, что политика Шольца выводит из себя Киев.