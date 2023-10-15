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В Европарламенте оценили перспективы вступления Молдавии в Евросоюз

Депутат Европарламента Митуца заявил, что Молдавия не вступит в ЕС без Украины

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Михай Карауш/РИА Новости

Процесс вступления Молдавии в Европейский союз может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью Евросоюза без Украины, уверен депутат Европарламента Алин Митуца. Об этом сообщается в эфире радиостанции Moldova.

»Молдавия и Украина были введены в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев. Но процесс вступления очень сложен», — пояснил парламентарий.

По его словам, каждый этап переговоров следует обсуждать с предельно точными формулировками.

«Молдавия не вступит в Евросоюз без Украины», — обратил внимание Митуца.

Он уточнил, что ЕС расходует 260 млрд евро ежегодно на более глубокую интеграцию стран Западных Балкан. Также финансирование идет на Молдавию и Украину, указал Митуца.

«У Молдавии и Украины нет возможности вступить в Европейский союз в очень сжатые сроки...» — заключил он.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что РФ планировала дестабилизировать ситуацию в республике весной нынешнего года

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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