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Запад обвинили в уничтожении Украины

Экс-премьер Азаров: Запад потратил $160 млрд на разрушение Украины

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Западные государства готовы вкладывать средства в уничтожение Украины, а не ее развитие, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что 10 лет назад руководство страны просило у Евросоюза около $160 млрд на благо и созидание, но получило отказ.

«ЕС нам отказал. Взамен предложил всего $1 млрд. Зато оказалось, что на уничтожение Украины им никаких денег не жалко. Те же $160 млрд. Запад потратил не на развитие Украины, а на ее разрушение. За год административно-бюджетное управление США потратило на украинский конфликт $101 млрд. Еще €60 млрд [около $63 млрд] потратили страны того самого ЕС», — написал Азаров.

Он добавил, что самое ужасное заключается в том, что украинцы сами поддерживают разрушительный подход Запада против республики. Азаров подчеркнул, что западным государствам не жалко средств для продолжения уничтожения страны в угоду своим целям и интересам.

Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину пойти на переговоры на фоне конфликта в Израиле.

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