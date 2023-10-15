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В Совфеде заявили об опасности попыток Израиля сравнять сектор Газа с землей

Пушков: попытки Израиля уничтожить Газу приведут к вовлечению других стран

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Владимир Трефилов/Reuters

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может приобрести более широкие очертания из-за попыток израильской армии полностью уничтожить сектор Газа. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Таким образом законодатель прокомментировал предупреждение Ирана, которое власти страны распространили через ООН. В заявлении говорилось, что Исламская Республика будет вынуждена вмешаться в боевые действия в случае проведения наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа.

«Будут вовлечены многие страны. И не только Иран», — подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что подобный сценарий является крайне опасным для всего региона в целом и Израиля в отдельности. При этом вероятность такого развития событий очень высока, предупредил он.

13 октября израильское правительство сообщило ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в срочном порядке покинуть северные районы сектора Газа. Власти страны потребовали завершить эвакуацию в течение 24 часов, заявив о скором начале наземной операции на указанной территории.

Позже глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал серьезно пересмотреть требование Израиля. По его словам, всех заложников в секторе Газа необходимо освободить и прекратить использовать мирных граждан в качестве живых щитов.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили о стремлении предотвратить вмешательство ливанского движения «Хезболлах» в конфликт.

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