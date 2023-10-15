Херш считает, что миллион беженцев из Газы примет Египет

Американский журналист Сеймур Херш в своем блоге Substack заявил, что Израиль рассчитывает на то, что Катар и Египет станут спонсорами лагеря для беженцев из Газы.

Херш считает, что Израиль надеется убедить Катар профинансировать вместе с Египтом строительство палаточного лагеря беженцев на один или полтора миллиона человек на территории Египта.

«Одним из мест для устройства лагеря может стать давно заброшенный кусок земли в северной части Синайского полуострова недалеко от границы с Газой, где располагалось израильское поселение, известное как Ямит, в то время, когда Израиль захватил полуостров после победы в Шестидневной войне 1967 года», — пишет Херш со ссылкой на источники.

Херш задал своему источнику вопрос, почему тот уверен, что Египет согласится на требования Израиля — в ответ он напомнил, что американскому сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу недавно было предъявлено обвинение в получении взяток от властей Египта. Собеседник Херша сослался также на возможности США по давлению на Египет и Катар.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль «сравняет с землей» Газу американскими бомбами.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.