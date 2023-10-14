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В среде элит США появилась идея одновременной войны с РФ и КНР

GT: идея об одновременной ядерной войне с Россией и Китаем набирает вес в США

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Depositphotos

Среди американских элит набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и Китаем. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на доклад межпартийной комиссии конгресса США.

Автор публикации пишет, что одновременный конфликт с РФ и КНР представлялся США «стратегическим кошмаром», о котором предупреждал еще бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что доклад межпартийной комиссии призывает Вашингтон активно наращивать ядерную триаду США.

Автор подчеркивает, что США наращивают гонку ядерного вооружения, забывая уроки холодной войны.

До этого замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона, который они могут обернуть против России.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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