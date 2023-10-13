Нетаньяху проводит в минобороны совещание по вопросам безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание по безопасности, сообщает Times of Israel.

Он проводит совещание с министром обороны Йоавом Галантом, министрами Бени Ганцем и Гади Айзенкотом, депутатом Кнессета Арье Дери и руководством системы безопасности.

Ранее Нетаньяху по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, выразил мнение, что ни одна страна не должна контактировать с палестинским движением ХАМАС, а делающие это должны подвергнуться санкциям.

По его мнению, отношение к этой организации у мирового сообщества должно быть таким же, как к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

Израильский премьер назвал ХАМАС злом и подчеркнул, что Израиль одержит над ним верх.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».