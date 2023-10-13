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Путин отреагировал на сообщения о причастности РФ к ЧП на финском газопроводе

Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности к ЧП на Balticconnector

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заявления о причастности к подрыву на финско-эстонском газопроводе Balticconnector — это «чушь собачья», заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и мероприятий саммита СНГ.

«Чушь собачья», — ответил он на вопрос о «следе России» в инциденте.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что газопровод Balticconnector, соединяющий страну с Эстонией, «весьма вероятно», был поврежден в результате внешнего воздействия. При этом он попросил «не втягивать в это Россию».

По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу.

8 октября на газопроводе Balticconnector, проходящим между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски, обнаружили падение давления. Газопровод перекрыли, было начато расследование. Впоследствии в финской криминальной полиции проинформировали, что повреждение расследуется как «вандализм».

Финский эксперт Юкка Саволайнен выдвинул иную версию произошедшего.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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