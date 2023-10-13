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Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа

Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг Газы за 24 часа

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 миллиона палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении Дюжаррика подчеркивается, что ООН считает, что такая массовая эвакуация может привести к разрушительным гуманитарным последствиям. Это требование распространяется как на сотрудников ООН, так и на всех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров провел с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди телефонные переговоры, в ходе которых дипломаты обсудили израильско-палестинский конфликт. Также отмечается, что главы МИД стран обсудили принятие срочных мер по прекращению огня.

В свете произошедших событий, эксперты объяснили, почему Египет не хочет принимать беженцев из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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