США начали переброску разведывательно-ударных дронов на Окинаву

Военное командование Соединенных Штатов в Японии начало переброску восьми разведывательно-ударных беспилотников MQ-9A Reaper на японский остров Окинава, расположенный в Восточно-Китайском море. Об этом сообщает информагентство Kyodo со ссылкой на заявление главы японского министерства обороны Минору Кихара.

Согласно данным агентства, соответствующая церемония прошла на базе Каноя на острове Кюсю, где беспилотные летательные аппараты (БПЛА) хранились весь год.

По словам Кихары, эти MQ-9A Reaper будут размещены на крупнейшем объекте Военно-воздушных сил США за пределами американской территории — базе Кадэна на Окинаве. Запускать их начнут с ноября.

В материале отмечается, что размещение беспилотников на Окинаве должно серьезно увеличить разведывательные возможности Соединенных Штатов и Японии в Восточно-Китайском море, где сохраняется напряженность в районе Тайваня.

До этого американский военный признался в продаже Китаю секретных данных.

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