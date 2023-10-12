Республиканцы выдвинули своего кандидата на пост спикера палаты представителей

Республиканцы выдвинули своего лидера Стива Скализа на пост спикера палаты представителей в конгресс США. Об этом пишет издание The Hill.

По информации издания, после отставки Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей выборы кандидата проходили в закрытом режиме.

«Скализ теперь вынесет свою кандидатуру в Палату представителей, где ему будет противостоять лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк), которого демократы выдвинули на пост спикера во вторник вечером», — говорится в публикации.

Ожидается, что выборы спикера конгресса США пройдут в среду.

До этого стало известно, что республиканец Кевин Маккарти от штата Калифорния смещен с поста спикера палаты представителей американского сената. Инициатором процедуры голосования и автором упомянутой резолюции стал однопартиец Маккарти — конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.