Зеленский собирается посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский намерен совершить визит в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на украинских и израильских чиновников.

По их информации, представители администрации президента Украины направили офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный запрос с целью согласования такого визита. Как заявили источники Axios, обсуждение находится на ранней стадии, конкретных дат возможной поездки главы украинского государства в Израиль пока нет.

До этого Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.