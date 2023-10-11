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Глава Совбеза ООН назначил дату заседания по ситуации вокруг сектора Газа

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг сектора Газа пройдет 13 октября

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Reuters

Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа должно пройти 13 октября в 22:00 мск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Совбезе.

«Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15:00 (22:00 мск)», — сказал источник агентства.

Заседание будет посвящено ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильскому конфликту.

Об этом также сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее заместитель министра обороны России Сергей Вершинин заявил, что страна готова к консультациям в составе «ближневосточного квартета», однако США могут быть к этому не готовы.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия всегда поддерживала принятие решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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