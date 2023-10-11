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Путин назвал провальной политику США на Ближнем Востоке

Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин назвал политику США на Ближнем Востоке очевидным провалом. Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24» .

«То, что это провал, это очевидная вещь. Соединенные Штаты практически отошли от прежних инструментов международных по урегулированию этой проблемы», — сказал он.

Путин обратил внимание, что в эти инструменты включены были несколько стран, включая и Россию, однако Вашингтон монополизировал процесс урегулирования вопроса.

Путин также заявил, что не знает, поменяют ли США свою политику на Востоке, и добавил: «Это их нужно спрашивать».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что США готовы направить на Ближний Восток дополнительные силы.

До этого Пентагон отправил к берегам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей, задачей которого назвал сдерживание радикальных сил в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа. Вашингтон также сообщил о намерении направить в регион свой второй авианосец.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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