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Роберт Фицо вернулся к власти в Словакии

Три партии в Словакии подписали декларацию о коалиции, премьером станет Фицо

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Три лидирующие на выборах партии в Словакии подписали декларацию о создании правящей коалиции, премьером станет председатель партии «Направление — социальная демократия» (Smer), бывший премьер-министр Роберт Фицо, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию.

Коалиция будет сформирована социально-демократическими партиями «Направление — социальная демократия» (42 места), «Голос — социальная демократия» (27 мест) и националистической «Словацкой национальной партией» (10 мест), таким образом сформировав минимальное большинство — из 150 мандатов в словацком парламенте, коалиция получит 79 мест.

Спикером парламента станет представитель «Голоса — социальная демократия», во главе которой стоит также экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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