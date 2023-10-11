Роберт Фицо вернулся к власти в Словакии

Три лидирующие на выборах партии в Словакии подписали декларацию о создании правящей коалиции, премьером станет председатель партии «Направление — социальная демократия» (Smer), бывший премьер-министр Роберт Фицо, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию.

Коалиция будет сформирована социально-демократическими партиями «Направление — социальная демократия» (42 места), «Голос — социальная демократия» (27 мест) и националистической «Словацкой национальной партией» (10 мест), таким образом сформировав минимальное большинство — из 150 мандатов в словацком парламенте, коалиция получит 79 мест.

Спикером парламента станет представитель «Голоса — социальная демократия», во главе которой стоит также экс-премьер Словакии Петер Пеллегрини.

Ранее временное правительство Словакии заявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.