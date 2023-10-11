В США назвали ошибки спецслужб Израиля, которые привели к нападению ХАМАС

Атака ХАМАС стала возможной из-за оперативных и разведывательных провалов Израиля. К такому выводу пришли обозреватели газеты The New York Times.

«Четверо чиновников заявили, что успех атаки, согласно их предварительной оценке, был обусловлен множеством нарушений безопасности со стороны израильского разведывательного сообщества и военных», — уточнили в статье.

В качестве примера источники указали на то, что офицеры разведки оказались неспособны отследить ключевые каналы связи, используемые ХАМАС. Израильтяне надеялись на оборудование для наблюдения за границей, но палестинцы легко его отключали. В итоге сосредоточение командиров на одной погранбазе, которую захватили на начальном этапе, лишило возможности связи с остальными частями израильской армии.

9 октября сын Трампа заметил американские автоматы на видео с палестинцами. Накануне издание Sky News опубликовало кадры, на которых восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, стреляя в воздух из оружия, похожего на М4.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.