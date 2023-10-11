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В Армении хотят запретить признавать Карабах частью Азербайджана

В Армении призвали запретить парламенту признание Карабаха частью Азербайджана

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David Mdzinarishvili/Reuters

Парламенту Армении передали призыв к рассмотрению инициативы о криминализации признания Нагорного Карабаха частью азербайджанской территории, передает ТАСС. По информации агентства, соответствующий документ подписали более 58 тыс. армян, его передали депутатам представители инициативы «Айакве» («Армянский референдум»).

Как заявил глава группы Аветик Чалабян, помимо призыва по Карабаху в тексте содержится требование об отказе от международного признания геноцида армян во времена существования Османской империи. ТАСС указывает, что подлинность подписей уже подтвердили в ЦИК Армении.

По армянским законам, теперь парламентарии обязаны внести инициативы в программу одного из следующих заседаний. Если проект будет отклонен, то «Айакве» может попробовать вынести этот вопрос на референдум, но для этого потребуется сбор уже 300 тыс. подписей.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении призвали к созданию правительства Нагорного Карабаха в изгнании.

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