Партия АдГ обновила свой рекорд популярности в Германии

По последнему опросу института INSA, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла нового рекорда популярности в Германии. Согласно результатам опроса, проведенного среди избирателей, если бы федеральные выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получил Христианско-демократический и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), за который проголосовали бы 27% респондентов. Об этом говорится на портале информационной службы по вопросам выборов Wahlrecht.

«Альтернатива для Германии» заняла второе место по популярности, обновив свой рекорд. 22,5% опрошенных выразили поддержку этой партии. Социал-демократическая партия (СДПГ), входящая в коалицию, получила 17% голосов, «Зеленые» — 13,5%, а Свободная демократическая партия (СвДП) — 6%. Партия «Левые» получила поддержку 5% избирателей.

Опрос был проведен с 6 по 9 октября текущего года с участием 2001 респондента.

Ранее сообщалось, что политологи объяснили причины провала на выборах в Германии правящей коалиции Шольца.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.