Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Киргизии Садыру Жапарову по телефону, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства.

Эти переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки, включая предстоящее заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое наметили провести в Бишкеке 13 октября.

«В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что <…> не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ», — заявил представитель пресс-службы.

Он не конкретизировал причину, отметив, что Пашинян не приедет на саммит «ввиду ряда обстоятельств». По словам представителя пресс-службы, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и развивать двусторонние отношения «на благо народов двух стран».

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