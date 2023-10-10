Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Киргизии

Премьер Пашинян сообщил Жапарову, что не приедет в Киргизию на саммит СНГ

close
100%
Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту Киргизии Садыру Жапарову по телефону, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства.

Эти переговоры состоялись по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран коснулись актуальных вопросов двусторонней повестки, включая предстоящее заседание Совета глав государств – участников Содружества Независимых Государств, которое наметили провести в Бишкеке 13 октября.

«В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что <…> не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ», — заявил представитель пресс-службы.

Он не конкретизировал причину, отметив, что Пашинян не приедет на саммит «ввиду ряда обстоятельств». По словам представителя пресс-службы, лидеры условились поддерживать постоянные контакты и развивать двусторонние отношения «на благо народов двух стран».

8 октября в ООН запросили финансовую помощь беженцам в Армении.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий