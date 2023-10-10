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Японский депутат добровольно покинул партию после скандала с поездкой в Россию

Японский депутат Судзуки добровольно покинул партию в связи с поездкой в Россию

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Global Look Press

Японская оппозиционная партия «Общество обновления Японии» приняла заявление о выходе из своих рядов от депутата Мунэо Судзуки, в начале октября без уведомления посетившего Россию. Об этом на специальной пресс-конференции объявил генеральный секретарь партии Фумитакэ Фудзита, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что партия исключила депутата из-за его визита в РФ.

По словам Фудзита, Судзуки извинился «за доставленные партии неудобства» и сказал, что хочет покинуть ее. Руководитель партии принял соответствующее заявление от Судзуки.

Судзуки не оповещал руководство партии о своей поездке. Помимо прочего, негативную реакцию вызвали его заявления в интервью российским СМИ. Например, депутат сказал, что он уверен в победе России в конфликте с Украиной и верит в будущее российского государства.

Депутат посетил Россию 1 октября. В ходе своего визита он провел ряд встреч, в том числе на уровне Министерства иностранных дел РФ. По сведениям МИД, с ним встретился заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил важный вклад японского политика в развитие двусторонних связей.

Ранее Россия выразила протест Японии из-за военной активности у границы.

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