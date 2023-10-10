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В США оценили вероятность объединения военной помощи Украине и Израилю

Сенатор Диас-Баларт скептически отнесся к объединению помощи Израилю и Украине

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Depositphotos

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт скептически отнесся к возможности объединения военной помощи Украине и Израилю. По его словам, у Украины осталось «немало денег», в то время как ситуация в Израиле может стать «более актуальной», передает CNN.

По словам Диас-Баларта, в ближайшее время не следует ожидать объединения помощи этим странам.

«У Украины еще осталось немало денег. Наступит момент, когда нам придется вернуться к этому. Но я думаю, что потенциально ситуация в Израиле может стать гораздо более актуальной», — заявил он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть связана с увеличением финансирования Украины.

Законодатели обеих партий предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Украины, несмотря на противодействие со стороны некоторых членов-республиканцев в палате представителей и сенате.

Ранее в США предрекли окончание эпохи гегемонии Вашингтона из-за Израиля.

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