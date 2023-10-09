В Швейцарии оценили состояние отношений с Россией

Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что диалог между Москвой и Берном сильно ограничен, однако не полностью прерван. В беседе с РИА Новости он объяснил такое развитие событий проводимой Россией спецоперацией на Украине.

«Из-за агрессивной войны против Украины двусторонний диалог между Швейцарией и Россией был сильно ограничен, но не полностью прерван», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны.

Он напомнил, что главы МИД стран провели беседу на полях недели высокого уровня ООН в Нью-Йорке.

Эльчингер также подчеркнул, что Швейцария готова предложить свои услуги Украине и России для переговоров, если стороны будут в этом заинтересованы.

До этого глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что предложения украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта вряд ли будут реализованы. По его словам, «мирный план» Киева плох, поскольку не будет поддержан Россией.

«Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», — отметил Кассис.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем российских шпионов.