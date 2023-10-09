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Швейцарию назвали европейским пристанищем российских шпионов

NZZ: в Швейцарии сосредоточены 20% всех шпионов России в Европе

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Global Look Press

По данным Федеральной разведывательной службы Германии (BND), в Швейцарии сосредоточена пятая часть (20%) всех находящихся в Европе агентов Москвы, сообщает издание NZZ.

В публикации говорится, что речь идет о более чем 80 человек, среди которых могут быть дипломаты.

Депутат нижней палаты парламента Швейцарии — Национального совета — Фабиан Молин заявил, что российские шпионы угрожают внутренней и внешней безопасности страны.

«Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны позаботиться о том, чтобы они покинули страну», — добавил он.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что проект Стратегии внешней политики Швейцарии до 2027 года получился антироссийским, поэтому РФ будет учитывать такие шаги при выстраивании отношений со страной.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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