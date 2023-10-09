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Иран и Судан условились о возобновлении дипотношений

Иран и Судан договорились о восстановлении дипломатических отношений

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Reuters

Иран и Судан решили возобновить дипломатические отношения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Министерства иностранных дел Ирана.

«Исламская Республика Иран и Республика Судан решили возобновить дипломатические отношения между собой», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, такое решение было принято по итогам обоюдных контактов на высоком уровне на протяжении последних месяцев. Таким образом, Иран и Судан условились углублять партнерство в сфере безопасности и стабильности региона. Помимо того, государства в самое ближайшее время откроют посольства друг друга на своих территориях и создадут официальные делегации для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.

«Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения, основанные на взаимоуважении суверенитета и общих интересов», — сказано в сообщении.

До этого власти Судана продлевали закрытие воздушного пространства страны.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси полностью одобрил действия Палестины в конфликте с Израилем.

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