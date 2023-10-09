Нетаньяху предупредил Байдена, что Израиль войдет в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил своему коллеге из США Джо Байдену, чтобы предупредить его о начале наземной операции в секторе Газа. Об этом пишет Walla.

Отмечается, что Нетаньяху заявил Байдену, что на Ближнем Востоке запрещено проявлять слабость, поэтому Израиль должен будет ответить на атаку ХАМАС «большей силой».

Также издание подчеркивает, что Байден не стал отговаривать Нетаньяху от наземной операции в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вошли в приграничные районы рядом с сектором Газа. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла силовые удары по целям в районе Аль-Фуркан.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.