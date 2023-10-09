В Совбезе РФ заявили, что украинские хакеры «угрожают своим хозяевам»

Заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил в интервью «Российской газете», что украинские хакеры, которых западные страны «обучали для атак на Россию, теперь угрожают уже своим хозяевам».

По его мнению, «вышедшие из-под контроля» украинские хакеры «несут угрозу уже своим хозяевам».

Ранее IT-инфраструктуру российской сети кофеен «Правда кофе» атаковали хакеры и включили гимн Украины.

Атака произошла 24 августа и началась сразу в нескольких точках. Источник пояснил, что Wi-Fi-роутеры в компаниях — это часть внутренней сети предприятия, которая обеспечивает работу всех устройств и компонентов: от кассовых узлов до систем безопасности. Он отметил, что причиной хакерских атак на оборудование и базы данных может стать нарушение требований информационной безопасности.

Информацию о хакерской атаке подтвердил представитель «Правда кофе», не раскрыв подробностей инцидента.

В начале июля РЖД сообщила о массированной хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».