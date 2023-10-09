В США рассказали об «оживлении» военной промышленности от поддержки Украины

Поддержка Украины со стороны Вашингтона обеспечивает «необходимую встряску» военно-промышленного комплекса (ВПК) США, которая подготавливает страну к будущим войнам. Об этом пишет Asia Times.

Как следует из материала, по мере углубления конкуренции между великими державами, Соединенным Штатам необходимо модернизировать свою оборонную промышленность, внедрять инновации и поддерживать готовность вести высокоинтенсивные войны. Однако американская военно-промышленная база не готова к такому развитию событий, пишет AT.

Однако «возросшие потребности» в поставках вооружения в условиях глобальных боевых действий на Украине «оживляют» оборонно-промышленную базу США, говорится в тексте.

«Продолжающаяся военная поддержка Украины со стороны США обеспечивает необходимую встряску оборонных институтов. Возродив стареющую оборонную базу Америки и потребовав от Пентагона переосмыслить … способы покупки жизненно важного оборудования, поддержка Украины предлагает дивиденды, которые подготавливают США к будущим войнам», — отмечается в материале.

До этого The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса крупнейший пакет помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. По данным издания, размер запрашиваемых средств может достигнуть $100 млрд.

Ранее Украине предрекли снижение поддержки США.