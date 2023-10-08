Украине предрекли снижение поддержки в США

В США растет число людей, задающихся вопросом о целесообразности продолжения помощи Украине, считает бывший премьер-министр республики Николай Азаров. В своей Telegram-канале он отметил, что это связано с положением ВСУ в конфликте.

«Стагнация Украины на поле боя заставляет все больше американцев задаваться вопросом, не тратятся ли миллиарды долларов помощи на вооруженный конфликт, в котором невозможно выиграть», — написал Азаров.

В последнее время различные западные СМИ указывали на риск прекращения финансовой поддержки Украины со стороны США из-за споров в конгрессе. В частности, из-за того, что в палате представителей сторонники партии отказа от дополнительной помощи Киеву из Республиканской партии добились отставки спикера. В Белом доме уверяют, что поддержка Украины будет продолжена, несмотря на ситуацию в конгрессе.

Ранее на Западе не исключили сокращение помощи Украине со стороны США.