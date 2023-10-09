На Украине призвали к переговорам с Россией из-за конфликта в Израиле

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву нужно начать переговоры с Москвой для заключения мирного соглашения из-за начала конфликта в Израиле. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, необходимо немедленно отменить военное положение и начинать переговоры между российской и украинской сторонами, ведь «другого варианта не существует».

«Нужно временное перемирие и надо провести выборы», — считает Соскин.

Он утверждает, что украинская сторона может лишиться военной и финансовой помощи от США, поскольку в непростой ситуации оказался главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тому, кто поднимает с ним тему переговоров с Россией, грозит «неприятный разговор».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.