Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине призвали к переговорам с Россией из-за конфликта в Израиле

Экс-советник Кучмы Соскин: Украине нужны переговоры из-за конфликта в Израиле

close
100%
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву нужно начать переговоры с Москвой для заключения мирного соглашения из-за начала конфликта в Израиле. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, необходимо немедленно отменить военное положение и начинать переговоры между российской и украинской сторонами, ведь «другого варианта не существует».

«Нужно временное перемирие и надо провести выборы», — считает Соскин.

Он утверждает, что украинская сторона может лишиться военной и финансовой помощи от США, поскольку в непростой ситуации оказался главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке.

До этого глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тому, кто поднимает с ним тему переговоров с Россией, грозит «неприятный разговор».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий