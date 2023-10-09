В Грузии предложили посредничество между Арменией и Азербайджаном

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна является единственной, к кому Армения и Азербайджан испытывают полное доверие. Он также отметил, что Тбилиси всегда предлагает зарубежным партнерам использовать Грузию как посредника, передает телеканал Imedi.

«Наша особенность проистекает из политики, которую Грузия проводит в отношении своих соседей на протяжении многих лет. Это то, что мы предлагаем нашим друзьям в Армении и Азербайджане для построения общего регионального доверия <…> В том числе, мы всегда предлагаем нашим зарубежным коллегам использовать Грузию в качестве посредника», — заявил Папуашвили.

До этого президент Азербайджана посетил с визитом в Тбилиси 8 октября. В рамках поездки он выступил в пользу заключения мирного договора с Арменией, а также предостерег Францию от провоцирования новых конфликтов в регионе за счет военной поддержки Еревану.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе.