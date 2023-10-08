Азербайджан назвал страну-виновника новых проблем на Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что новые конфликты на Южном Кавказе могут разгореться по вине Франции, которая поставляет оружие Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, военная помощь Еревану со стороны Парижа не поспособствует укреплению мира в регионе, но может спровоцировать новое противостояние.

Он добавил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то «именно Франция будет виновником этого».

До этого министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что глава государства Ильхам Алиев отказался от пятисторонней встречи в формате Армения — Азербайджан — Франция — Германия — ЕС являются лицемерными.

Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев, комментируя отказ Алиева участвовать в этой встрече, сказал, что в Баку приняли такое решение из-за того, что «братской Турции не дали возможность участвовать в формате пяти». Он подчеркнул, что республика готова к трехсторонним встречам в Брюсселе в формате ЕС.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.