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Премьер Молдавии заявил, что членство в ЕС важнее государственности

Премьер Молдавии Речан заявил, что членство в Евросоюзе важнее государственности

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что членство республики в Евросоюзе (ЕС) важнее ее государственности. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

На вопрос журналистов, не стоит ли Молдове стать частью Румынии, таким образом войдя в состав Евросоюза и НАТО, Речан заявил, что это «не важно».

«Это не важно, как бы мы ни дошли до ЕС, нам надо работать», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что «членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов». Как заявила дипломат, теперь русофобия является критерием вступления в ЕС.

6 октября фон Дер Ляйен заявила о том, что решения о приеме новых государств в Евросоюз будут приниматься исключительно на основе заслуг стран-кандидатов на вступление без каких-либо «поблажек».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

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