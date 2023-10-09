В Совфеде рассказали о реакции Израиля, если Украина действительно поставляла оружие ХАМАС

Израиль, скорее всего, не сможет простить поставки вооружения с Украины боевикам ХАМАС, если данный факт на самом деле подтвердится, считает первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщается в эфире канала «Вместе-РФ».

«Я думаю, что для украинцев, которые старались играть на двух полях — на израильском и на арабском, — наступили тяжелые времена, потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАСу», — пояснил Джабаров.

Кроме того, российский сенатор обратил внимание, что Киев и помощь ему начнет «уходить с первых строк мировой повестки дня». Теперь, по словам Джабарова, странам Запада будет не до Украины.

«Самое главное, что произошло: ведь намечался процесс сближения Израиля с Саудовской Аравией», — заключил он.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что подозреваемые проникли в Израиль с территории Ливана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.