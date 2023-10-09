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Кадыров сообщил о вручении Путину высшей награды Чечни

Кадыров сообщил о вручении Путину ордена имени Ахмата Кадырова

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, указ о присвоении Путину данной награды был подписан еще в 2007 году, но вручена она была только сейчас.

Как заявил глава региона, «все это время не было либо подходящего случая, либо повода», чтобы передать высшую награду Чеченской Республики человеку, который внес неоценимый вклад в ее восстановление и поддержал народ «в самый тяжелый период его истории».

Кадыров также выразил глубокую признательность российскому лидеру.

«Это лишь скромная часть той благодарности, которую мы можем выразить от имени всех жителей республики, возродившейся благодаря его стараниям», — добавил он.

Эта награда учреждена в 2004 году в память о президенте Чечни.

До этого Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского.

Ранее Кадыров назвал Путина «самым мудрым политиком и воином», а также честным и правильным человеком, «который никогда не бросает своих».

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