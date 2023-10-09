Западные СМИ обвинили в обмане украинцев

Западные пропагандисты дают украинцам ложную надежду, мешая поиску компромиссного решения для завершения конфликта, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что западные медиа лишь ухудшают ситуацию для украинского общества.

«Роль западных медиа в конфликте в Украине исключительно деструктивна, поскольку американские, немецкие и другие западные пропагандисты месяцами вселяют в украинцев ложные надежды и препятствуют поиску компромисса <…> Западные журналисты в итоге лишь приближают крах украинского общества, вместо того чтобы его предотвратить», — написал Азаров.

Он добавил, что жители Украины верят пропаганде, распространяемой западными медиа, поэтому идут на фронт. Азаров подчеркнул, что с поля боя многие украинцы не возвращаются.

Ранее Украине предрекли вынужденный компромисс с Россией из-за проблем с Западом.