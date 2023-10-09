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Эксперты раскрыли, будет ли Иран напрямую вмешиваться в войну с Израилем

Востоковед Геворгян: у Ирана нет планов напрямую участвовать в войне с Израилем

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Omar Sanadiki/Reuters

У Ирана нет в планах напрямую вмешиваться в военный конфликт Израиля и ХАМАС, убеждена востоковед Каринэ Геворгян. Тегеран будет поддерживать Палестину, но не использует свои возможности, которых хватит, чтобы «уничтожить» Израиль, заявила она в беседе с НСН.

По мнению Геворгян, Иран «собирается смотреть», как будет разгораться и нарастать конфликт в Израиле, оказывая лишь косвенную поддержку своим сторонникам.

«У Ирана достаточно возможностей, чтобы сегодня уничтожить Израиль. Поэтому говорить, что иранское руководство не делает этого, потому что трепещут, очень преждевременно», – заявила востоковед, добавив, что в Иране никогда не заявляли о планах уничтожить Израиль.

При этом обстрел армии Израиля ливанской «Хезболлой» она назвала «символическим фейерверком» – по мнению Геворгян, так Иран и Ливан продемонстрировали свою позицию и поддержали операцию.

Напомним, ранее движение «Хезболла» распространило заявление, в котором сообщалось о нанесении ударов по трем позициям армии Израиля «из солидарности с силами палестинского сопротивления».

7 октября силы движения ХАМАС заявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и ударили по Израилю несколькими тысячами ракет. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. На территории государства введено чрезвычайное положение. Израиль начал операцию «Железные мечи» и начал эвакуацию жителей населенных пунктов у границы с сектором Газа.

Подробнее о ходе боевых действий и последствиях – в материале «Газеты.Ru».

В Иране ранее заявили о непричастности к планированию или осуществлению нападения движения ХАМАС на Израиль.

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