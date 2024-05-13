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Андрей Макаревич заявил Вовану и Лексусу, что считает дни до победы Украины

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Андрея Макаревича от лица Зеленского

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер группы «Машина времени» рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни».

Также музыкант заверил, что готов выступить в Киеве, «если позовут», а также рассматривает возможность помощи ВСУ в будущем.

По словам артиста, он не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома.

Накануне Вован и Лексус опубликовали пранк с участием основателя «Нашего радио» Михаила Козырева (признан в РФ иностранным агентом), которому они позвонили от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Михаил Козырев в разговоре с пранкерами заявил, что он потерял веру в победу Украины.

«У меня были большие надежды, связанные с контрнаступлением. Просто я пытаюсь уловить какой-то проблеск надежды», — сказал Козырев.

Ранее Ивана Урганта исключили из программы концерта памяти Булата Окуджавы.

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