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В Анкаре заявили, что предлагают сторонам конфликта возобновить стамбульские переговоры

В Турции заявили об отсутствии ответов по возобновлению стамбульских переговоров

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Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Турция регулярно предлагает сторонам конфликта на Украине возобновление стамбульских переговоров, но ответов нет. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Эта тема постоянно поднимается со стороны Турции на самом высоком уровне, отметил он.

«Господин президент (Тайип Эрдоган) внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон», — сказал источник.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что прямое давление Лондона стало причиной, из-за которой Москва и Киев не подписали соглашение на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он отмечал, что об этом стало известно от самой украинской стороны. Песков также заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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