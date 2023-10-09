В МИД РФ назвали востребованной роль российских миротворцев в Карабахе

Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе необходимо для местных жителей и посреднических контактов с Азербайджаном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

Как отметил дипломат, нельзя исключать, что граждане, которые решили уехать из Карабаха, захотят вернуться туда. Он считает, что наличие российских миротворцев станет для этих людей «дополнительным фактором спокойствия». Галузин подчеркнул, что «модальность дальнейшего пребывания» миротворцев РФ в этом регионе будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку «по установленным каналам».

По его словам, при посредничестве миротворцев осуществляются контакты между Баку и Степанакертом в «комплексе очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе».

8 октября сообщалось, что миротворцы РФ свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.