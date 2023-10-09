Анкара выразила надежду на продуктивные переговоры с РФ по зерновой сделке

Анкара надеется на продуктивность переговоров Россия — ООН в Москве по «зерновой сделке». Об этом заявил РИА Новости диписточник в столице Турции.

Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудут в Москву 9 октября, чтобы обсудить вопросов продовольственной безопасности.

По словам турецкого дипломата, ситуация вызывает обеспокоенность, о чем недавно заявил глава МИД страны Хакан Фидан.

«Поэтому мы будем следить за предстоящими в Москве в понедельник переговорами. Надеемся на их продуктивность», — отметил источник.

6 октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев обозначил возможные сроки начала поставок зерна из РФ в Африку. Ранее он до этого отмечал, что Россия планирует бесплатно поставить на континент до 50 тысяч тонн зерна.

2 октября Великобритания отказалась помогать экспорту украинского зерна. По словам министра обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, отправка каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для экспорта украинского зерна не планируется.

Ранее первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор.