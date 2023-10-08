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В США заявили, что стратегия Путина на истощение Запада на Украине дает свои плоды

CNN: стратегия Путина на истощение Запада на Украине приносит свои плоды

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Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

Журналист CNN Натан Ходж заявил в своей статье, что Запад пытается отчаянно догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить дальнейшие поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что у союзников Киева заканчивается оружие. Глава государства указал, что США производят 14 тысяч снарядов 155-го калибра в месяц, а украинские войска в день тратят до пяти тысяч.

Ходж привел данные, согласно которым, ежемесячное производство в Соединенных Штатах в настоящее время составляет 28 000 снарядов. По его словам, Путин «верно отметил тот факт, что США и их европейские союзники ведут отчаянную гонку против промышленной базы» Российской Федерации.

Как считает журналист, Москва решила играть вдолгую, и последние события на Западе демонстрируют, что эта стратегия может сработать.

Ранее издание Business Insider писало, что Путин сделал ставку на усталость Запада от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

До этого журналист CNN Стивен Коллинсон заявил, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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