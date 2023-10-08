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Путин заявил, что «не пытался никого учить» на форуме «Валдай»

Путин: на форуме «Валдай» «не пытался никого учить», а доносил позицию России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в своем выступлении на форуме «Валдай» не пытался никого учить, но излагал позицию России. Журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале фрагмент эфира из программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», в котором после завершения заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» модератор форума Федор Лукьянов в беседе с главой государства в кулуарах сравнил его речь с выступлением «доброго учителя».

«Я даже не пытался никого учить», — сказал в ответ Путин.

По словам политика, он «постарался донести до слушателей, до наших коллег позицию российского руководства и Российской Федерации».

5 октября президент РФ Владимир Путин выступал на пленарном заседании клуба «Валдай» в течение трех часов 40 минут.

Во время выступления он заявил, что российскую цивилизацию невозможно свести к общему знаменателю, ее нельзя разделить.

В самом конце выступления Путин указал на неизбежность укрепления многополярной модели мира.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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